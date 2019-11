Ragnarok: il teaser italiano della nuova serie Netflix

Netflix ha rilasciato il teaser trailer italiano della serie norvegese Ragnarok, rilettura moderna della mitologia nordica, disponibile sul servizio di streaming dal 31 gennaio.

Questo il plot di Ragnarok: "Una piccola città norvegese caratterizzata da inverni miti e alluvioni violente sembra essere destinata a un nuovo Ragnarok, a meno che qualcuno non intervenga."

Nella mitologia norrena, il Ragnarök è l'equivalente della fine del mondo, ed è un concetto che è spesso stato rielaborato in diverse riletture dei miti scandinavi, tra cui anche i fumetti Marvel e il recente film Thor: Ragnarok, dove il protagonista deve fare i conti con la distruzione di Asgard ad opera del demone infuocato Surtur, unico modo per fermare la perfida Hela. La serie Ragnarok, invece, è descritta come un coming of age, ambientato nel paesino immaginario di Edda, nome che richiama apertamente la mitologia originale: l'Edda Poetica e l'Edda Prosaica sono infatti le due principali raccolte dei miti legati a Thor, Odino, Loki e compagnia bella.

Del cast fanno parte alcuni interpreti della serie di culto Skam, anch'essa incentrata su protagonisti giovani, mentre la scrittura è del danese Adam Price, già veterano di un'altra celebre produzione nordica come il thriller politico Borgen. È la quarta volta che Netflix partecipa alla realizzazione e/o diffusione di una serie di matrice norvegese: tra le sue prime acquisizioni per la distribuzione internazionale ci fu Lilyhammer, commedia nera su un gangster americano che si rifugia nei territori scandinavi, e lo scorso anno abbiamo potuto vedere The Innocents, serial di fantascienza ambientato e girato principalmente nelle regioni nordiche. Infine, il 5 dicembre, giusto in tempo per Natale, arriverà la prima stagione di Home for Christmas, commedia degli equivoci su una ragazza costretta a trovare un ragazzo per le feste dopo aver mentito alla famiglia sulla sua vita sentimentale.

