Ragazzi perduti: confermato il reboot con una delle star di A Quiet Place

Warner Bros ha confermato il reboot di Ragazzi perduti e ha scelto come protagonista uno degli attori principali di A Quiet Place. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, a prestare il suo volto nel rifacimento del cult diretto da Joel Schumacher nel 1987 sarà Noah Juper, noto per aver recitato nei due film horror diretti da John Krasinski. A prendere parte al film sarà anche Jaeden Martell, che ha recitato in IT nei panni di Bill Denbrough.

Il reboot di Ragazzi perduti prodotto da Warner Bros sarà sceneggiato da Randy McKinnon e diretto da Jonathan Entwistle. Recentemente, McKinnon ha co-sceneggiato Safety per Disney+ e si occuperà di Static Shock per Warner Bros e DC; Entwislte, invece, è noto per aver co-creato e diretto I Am Not Okay With This.

Al di là del fatto che il reboot di Ragazzi perduti sarà ambientato in epoca contemporanea, al momento non si sa nulla sui dettagli della trama del film. A occuparsi della produzione e della produzione esecutiva del reboot del film di Joel Schumacher saranno Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Zac Frognowski e Josh Glick.

Il film di Joel Schumacher raccontava la storia di Michael e Sam Emerson, fratelli in viaggio con la madre divorziata per raggiungere il padre a Santa Carla, in California. Al loro arrivo, i due ragazzi scoprono che la spiaggia del luogo è preda di un gruppo di vampiri. In una fumetteria locale, però, Sam incontra i fratelli Frog, che li convincono a diventare cacciatori di vampiri.

Ragazzi perduti è stato seguito da due sequel: il primo, Lost Boys: The Tribe, risale al 2008; il secondo, invece, Lost Boys: The Thirst, risale al 2010. Nel 2020, CW ha ordinato il pilot di una serie basata su Ragazzi perduti che, però, è stata caratterizzata da una lavorazione assai travagliata. Al momento, sembrerebbe che il progetto Warner abbia la priorità su qualsiasi altro.