Ragazze vincenti: Amazon ordina la serie ispirata al film

Ragazze vincenti, il film ambientato nel mondo del baseball, è alla base di una nuova serie tv di cui Amazon ha ordinato la produzione di una prima stagione.

Il progetto è prodotto da Sony Pictures Television e ha come creatori Abbi Jacobson (Broad City), che fa parte inoltre del cast, e Will Graham (Mozart in the Jungle).

Questa rivisitazione di A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall puntando lo sguardo sulla storia di un'intera generazione di donne che sognano di praticare baseball a livello professionistico. Lo show tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.

"28 anni fa, Penny Marshall ci raccontò una storia di donne giocatrici professioniste di baseball che fino ad allora erano state sottovalutate. Come tutti, siamo cresciuti con l'ossessione per quel film. Tre anni fa siamo andati da Sony con l'idea di raccontare una nuova serie di storie altrettanto sottovalutate. Con l'aiuto di un team di collaboratori molto talentuosi, di un magnifico cast e il supporto di Amazon sul progetto, non potremmo essere più felici di portare in vita questi personaggi" hanno affermato Graham e Jacobson. "Agli atleti di queste storie per coronare i propri sogni sono stati necessari determinazione, grinta, autenticità, una fervida immaginazione e una buona dose di senso dell'umorismo. Speriamo di riuscire anche noi a restituire al pubblico una storia che abbia tutte queste qualità."

"Non si piange nel baseball e neanche a Prime Video," ha dichiarato Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "Will e Abbi hanno preso un classico del cinema e lo hanno reimmaginato per la moderna generazione con nuovi personaggi e applicato la loro visione, fresca e attuale, su una storia senza tempo fatta di sogni, amicizia, amore e, ovviamente, baseball. Siamo molto entusiasti di collaborare con Sony per portare ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo questa nuova emozionante serie".

"Abbi e Will hanno svolto un lavoro da maestri nel reinventare questo classico senza tempo. Siamo molto grati ai nostri partner di Amazon che ci daranno la possibilità di portare questa importante storia a un pubblico mondiale" ha aggiunto Jeff Frost, President of Sony Pictures Television.

Il cast della serie è composto da Jacobson e Chanté Adams, dall'attrice nominata agli Emmy D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo vincitrice di un BAFTA, Kelly McCormack, Roberta Colindrez e Priscilla Delgado, con la partecipazione speciale di Molly Ephraim, Kate Berlant e Melanie Field.

Ragazze vincenti è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. Gli Executive producer sono Will Graham, Abbi Jacobson, Hailey Wierengo di Field Trip ed Elizabeth Koe. Anche Jamie Babbit ha svolto il ruolo di executive producer oltre ad aver diretto il pilot. La serie è basata sul film della Columbia Pictures di Sony.