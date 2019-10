Ragazze a Beverly Hills: in arrivo una serie reboot?

Ragazze a Beverly Hills, la commedia degli anni '90 con star Alicia Silverstone, potrebbe avere un reboot in versione serie televisiva prodotta per CBS TV Studios.

Il progetto attualmente in fase di sviluppo sarà composto da episodi della durata di un'ora e avrà come protagonista Dionne Davenport, la migliore amica di Cher Horowitz che in Ragazze a Beverly Hills era stata interpretata da Stacey Dash.

La potenziale serie, descritta come un mix di "Mean Girls, Riverdale e un video musicale di Lizzo", racconterà cosa accade quando Cher scompare misteriosamente e Dionne deve andare in cerca della reginetta della scuola. La teenager dovrà inoltre affrontare la pressione subita a causa della popolarità mentre cerca di risolvere il mistero legato alla scomparsa della sua amica.

La sceneggiatura di Clueless sarà firmata da Jordan Reddout e Gus Hickey, mentre Corinne Brinkerhoof e Robert Lawrence, dopo aver prodotto il film originale, saranno i produttori esecutivi dello show.

Per ora il reboot non è ancora destinato a un'emittente specifica o a una piattaforma di streaming, ma The CW sarebbe tra le società interessate.

Ragazze a Beverly Hills era già diventato una serie tv andata in onda per tre stagioni su ABC e UPN.