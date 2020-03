Ragazze a Beverly Hills: un'esperienza immersiva per i 25 anni del film

Ragazze a Beverly Hills compie 25 anni e i fan americani, grazie alla Paramount Pictures potranno vivere un'esperienza immersiva ispirata al film degli anni '90.

Il progetto sarà curato dallo stesso team che aveva realizzato gli eventi dedicati a Beverly Hills, 90210, Bayside School e Breaking Bad.

Il locale pop up ispirato a Ragazze a Beverly Hills aprirà i battenti il 31 marzo e proseguirà le sue attività fino all'8 maggio negli spazi situati al 7100 di Santa Monica Boulevard, a Los Angeles. I fan del film potranno gustare le creazioni firmate dallo chef Ryoce Burke, comprare merchandising esculusivo e immergersi totalmente nel mondo di Cher Horowitz, personaggio interpretato da Alicia Silverstone.

Derek Berry, uno dei responsabili dell'esperienza immersiva, ha dichiarato: "Siamo totalmente innamorati dell'idea di portare in vita il mondo di Ragazze a Beverly Hills: è davvero uno di quei film che hanno superato la prova del tempo e del fandom cult. Con l'anniversario dell'uscita che si sta avvicinando rapidamente non c'era un team migliore rispetto al nostro per onorare questo amato classico per teenager e portare il mondo di Cher in vita".

Il film offriva un approccio originale alla storia di Emma, il romanzo scritto da Jane Austen, e nel cast c'erano anche Stacey Dash, Paul Rudd, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer e Jeremy Sisto.