Ragazze a Beverly Hills, Alicia Silverstone arriva su TikTok con un video in pieno stle Cher Horowitz

Sono tantissime ormai le celebrità ad essere approdate su TikTok, e tra queste vi è ora anche Alicia Silverstone, che per il suo primo video sulla piattaforma ha ben pensato di ricreare un'iconica scena dalla rom-com Ragazze a Beverly Hills.

Clueless, questo il titolo originale del film del 1995 diretto da Amy Heckerling, vedeva come protagonista Cher Horowitz, una ragazza di buona famiglia che, come il personaggio dei libri di Jane Austen a cui si ispirava la pellicola (Emma), a un certo punto decide di "migliorare" la vita altrui e la propria occupandosi della vita amorosa di che le sta intorno.

E la Silverstone non ha potuto resistere nel ricreare assieme al figlio uno dei più iconici momenti del film cult: proprio come la stilosa Cher, non appena le se avvicina troppo un altro studente, lei afferma disgustata: "Ew! As if!" ("E levati non toccarmi... Ah, non c'è scampo!").

Come vedete, non è mancata nemmeno la giacca del caratteristico completo giallo indossato da Cher nel film, che fa davvero pensare che non siano poi passati tanti anni... Sentimento che, siamo certi, sarebbe stato amplificato se nel video ci fosse stato anche l'eterno ragazzo Paul Rudd. Magari per il prossimo TikTok?