Raffaella Carrà, Heather Parisi e il tweet al vetriolo: "Ipocrisia"

Alcune lacrime versate per la morte di Raffaella Carrà sanno di ipocrisia, secondo Heather Parisi: in un tweet al vetriolo la showgirl sembra attaccare alcuni suoi colleghi senza fare nomi, ma i suoi follower hanno puntato il dito contro Lorella Cuccarini e Pippo Baudo.

La morte di Raffaella Carrà ha stravolto i palinsesti della televisione, ieri sera RAI 1 ha mandato in onda la prima puntata di Carramba! Che sorpresa e tra le ospiti di quella sera c'era Heather Parisi, legata all'artista scomparsa da un buon rapporto di amicizia.

Oggi la showgirl statunitense naturalizzata italiana ha scritto su Twitter un post al vetriolo. Parisi critica chi sta piangendo sui social e attraverso comunicati stampa la morte di Raffaella Carrà, pur non avendola mai supportata e sopportata. "È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia", ha scritto Heather.

Molti dei suoi follower le chiedono di essere più esplicita e di dire chiaramente a chi è rivolta la sua critica. Naturalmente alcuni azzardano dei nomi, i più gettonati sono quelli di Lorella Cuccarini e Pippo Baudo. Si sa che tra la Cuccarini e la Parisi non corre buon sangue e che Lorella in passato aveva litigato con Raffaella Carrà

Ieri, quando la notizia della morte dell'iconica artista si è diffusa, l'attuale professoressa della scuola di Amici ha scritto "una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella". In passato la Cuccarini, accusando la Carrà di averla estromessa dalla giuria del talent 'Forte Forte Forte', aveva rilasciato una dura dichiarazione contro Raffaella: "In trent'anni di carriera non l'avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta".

Alcuni dei follower di Heather Parisi puntano il dito anche contro il presentatore siciliano, ieri Pippo Baudo ha ricordato Raffaella Carrà in maniera affranta dichiarando tra l'altro "Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera". Per molti Pippo sarebbe uno di coloro che ha fatto di tutto per ostacolare la carriera della Raffa nazionale.