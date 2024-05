La nostra Raffaella è il documentario sulla Carrà, stasera su Rai 1, con le testimonianze degli amici vip

Si chiama La nostra Raffaella il documentario a cui, stasera su Rai 1 in prima serata, viale Mazzini affida il ricordo di una straordinaria e poliedrica artista conosciuta e amata in Italia come in tutto il mondo. Un omaggio a colei, Raffaella Carrà, che, a partire dagli anni '60, ha saputo dare corpo, tra TV, musica e qualche incursione al cinema, un vero e proprio immaginario collettivo.

Diretto da Emanuela Imparato, prodotto da Rai Documentari e Aurora TV, La nostra Raffaella racconta due storie che spesso si sono intrecciate: quella personale di Raffaella Pelloni e quella della Carrà, geniale donna di spettacolo che ha saputo comprendere prima di altri il desiderio di cambiamento di un Paese intero. Un'Italia che le somigliava e di cui lei era la prediletta figlia: semplice e talentuosa, provinciale e attenta a ciò che succede nel mondo, fedele ai valori tradizionali e tuttavia prepotentemente affacciata sulla modernità.

Il ricordo degli amici vip

Raffaella Carrà ha condotto, con enorme successo, il programma di mezzogiorno Pronto, Raffaella? dal 1983 al 1985

Sono molti gli ospiti famosi del documentario, da Enzo Paolo Turchi a Noemi, da Maria Grazia Cucinotta all'autrice Irene Ghergo (dietro al successo di tanti programmi cult come Belve, Chiambretti c'è, Non è la Rai, appena esordiente con Pronto, Raffaella?), passando per Bruno Vespa e molti altri. Sono tanti i personaggi, dello spettacolo e del mondo della cultura, che oggi possono raccontare con orgoglio e affetto di aver lavorato al fianco di Raffaella Carrà o di averla incontrata.

Tra le voci che provano a rendere La nostra Raffaella un racconto sincero c'è naturalmente anche quella della protagonista. In una sorta di virtuale self-portrait, parte del discorso si comporrà grazie alle interviste rilasciate in cinquant'anni di carriera e conservate nelle preziose Teche della Rai (da Biagi a Fazio, da Costanzo a Mollica, da Minoli a Vespa).

I luoghi

Anche i luoghi "parlano" di lei: il Centro di produzione televisiva di Via Teulada, l'Auditorium del Foro Italico, il Teatro delle Vittorie. È qui che ancora oggi riecheggiano l'inconfondibile risata di Raffaella e le note delle sue famosissime canzoni, divenute veri e propri inni pop di un intero Paese, bandiere di "fiesta" e di libertà su cui continuano a ballare le generazioni di ieri ma anche i giovanissimi di oggi.