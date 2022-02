Radiografia di famiglia a Teheran, trailer in esclusiva del film di Firouzeh Khosrovani

Radiografia di famiglia a Teheran, di cui vi proponiamo in esclusiva il trailer, è il film della regista iraniana Firouzeh Khosrovani. La pellicola uscirà nelle sale il 9 marzo distribuito da ZaLab Film, alcune scene del lungometraggio sono state girate nell'Ambasciata italiana a Teheran dove il film è stato proiettato in anteprima.

Nel trailer, originale e sottotitolato in italiano, che potete vedere sopra, la voce narrante della regista ci racconta le paure della madre alla vigilia del passo più importante della sua vita, sposare un uomo che non ha mai incontrato prima. Le ultime immagini del video sono dedicate all'inizio della rivoluzione islamica iraniana che trasformò la monarchia del paese in una repubblica islamica sciita.

Il film racconta la storia di una famiglia che inizia con un matrimonio a distanza: la madre della regista si sposa con la foto del padre, lei vive a Teheran, lui a Ginevra. Si sono conosciuti d'estate, quando lui è tornato in Iran dalla Svizzera, dove studia radiologia, ma per andare a vivere insieme il matrimonio è un passo obbligatorio. Per lei trasferirsi in Europa è una sfida enorme, resa ancora più complicata dal suo background religioso: vede il peccato ovunque. Il marito, al contrario, viene da una famiglia laica e liberale. Ama la cultura, l'arte, la musica classica.

Radiografia di famiglia a Teheran è diretto e scritto da Firouzeh Khosrovani, nel cast troviamo Soheila Golestani, Christophe Rezai e Farahnaz Sharifi. Il film è una co-produzione iraniana, norvegese e svizzera ed è stato scelto per l'apertura del Festival Middle East Now di Firenze.

Radiografia di famiglia a Teheran arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 marzo grazie a ZaLab Film.