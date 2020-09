Radiofreccia, su Netflix in streaming da oggi

Il primo settembre il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo di Radiofreccia: ad arrivare in streaming oggi è il film cult di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, datato 1998!

Nel 1993 Bruno, ideatore e unico deejay di Radio Raptus, rievoca, due ore prima della definitiva chiusura dell'emittente, la storia di Radiofreccia, aperta a Correggio nel 1975 con un trasmettitore di 5 watt e dischi portati dagli amici. Luciano Ligabue segnò il suo esordio cinematografico sorprendendo tutti con Radiofreccia, l'indimenticabile ritratto dell'entusiasmo che accompagnava la nascita delle prime radio libere ambientato nella sua Correggio, con un focus sulla tormentata vicenda del protagonista interpretato da Stefano Accorsi.

Radiofreccia: una scena del film

Ligabue ha creato un piccolo universo cinematografico: infatti il suo secondo film ha un piccolo legame con il primo, nell'incipit del film Da zero a dieci, si capisce che Giove è il fratello minore di Freccia, protagonista appunto del precedente film, Radiofreccia. La trama del secondo film, uscito nel 2002 dopo essere stato presentato in una proiezione speciale al Festival di Cannes, parla di quattro amici, Baygon, Libero, Biccio e Giove, quasi quarantenni, che vivono a Correggio e conducono una vita tranquilla. Durante l'estate del 2000 decidono di trascorrere un fine settimana a Rimini, per commemorare la scomparsa del loro amico Mirco che, venti anni prima, è morto nell'attentato alla stazione di Bologna. Tutto, dalla camera di albergo alle compagne di avventura, viene programmato da Libero in ricordo di quella esperienza, con l'illusione di poter recuperare sentimenti ed emozioni ormai lontane.

