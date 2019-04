Radegund: il dramma bellico di Terrence Malick cambia titolo e si prepara per Cannes 2019

Radegund, il nuovo dramma di Terrence Malick da tempo in preparazione, cambia titolo in vista della possibile presenza a Cannes 2018.

Radegund, nuovo lavoro di Terrence Malick, cambia titolo in vista di una possibile premiere al Festival di Cannes 2019. Il dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale si intitolerà ora A Hidden Life. La pellicola, da tempo in preparazione, vede protagonista August Diehl nei panni di Franz Jägerstätter, obiettore di coscienza ghigliottinato dal Terzo Reich nel 1943. Nel cast Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts e i compianti Michael Nyqvist e Bruno Ganz.

Radegund: la prima foto del film

Sono in molti a ritenere che A Hidden Life potrebbe avere la sua premiere proprio a Cannes a maggio, riportando Terrence Malick sulla Croisette fin dai tempi della Palma d'oro per The Tree of Life. Le opere successive di Malick sono state presentate a venezia e Berlino, ma adesso il riservato cineasta è impegnato da oltre due anni nella lavorazione della sua nuova opera che potrebbe essere pronta a breve.

Nel corso di un intervento all'Air and Space Museum di Washington D.C. nell'aprile 2017, Terrence Malick ha anticipato che A Hidden Life segnerà il ritorno a un cinema più narrativo e strutturato dopo l'indeterminatezza di Song to Song e Knight of Cups: "Quando lavori senza una sceneggiatura devi fare uno sforzo maggiore perché è facile perdere l'orientamento. E' arduo coordinarsi con gli altri che lavorano al film. Gli scenografi e i location manager arrivano al mattino e non sanno cosa gireranno. Il motivo per cui lo abbiamo fatto è stato cercare dei momenti di spontaneità e libertà. Da regista di cinema, ti senti sempre come se stessi cercando di adattare un oggetto quadrato a un buco rotondo. E senza sceneggiatura, non c'è nessun buco, solo aria. Ma adesso sto abbandonando questo stile."

Cannes 2019, anticipazioni sul programma: Tarantino, Malick, Almodovar e Bellocchio per l'Italia

