Rachel Weisz protagonista della miniserie Vladimir, in arrivo su Netflix

Netflix ha ufficialmente dato il via libera a Vladimir, una serie limitata che avrà come protagonista e produttrice la vincitrice del premio Oscar Rachel Weisz, famosa per la sua interpretazione in La favorita. Creata da Julia May Jonas e basata sul suo omonimo romanzo, la serie è prodotta dallo studio Nobody Wants This 20th Television.

Vladimir segna il debutto letterario della drammaturga Jonas, il cui secondo romanzo, Diana, sarà pubblicato prossimamente da Avid Reader Press.

Weisz, che ha vinto l'Oscar per The Constant Gardener, è stata recentemente protagonista e produttrice esecutiva della serie limitata di Prime Video Dead Ringers.

La trama di Vladimir

In Vladimir, scritto da Jonas e Robin, la protagonista (interpretata da Weisz) si trova a vivere una vita tranquilla, finché non diventa ossessionata dal suo affascinante nuovo collega. Tra segreti intriganti e un umorismo cupo, la serie esplora cosa accade quando una donna decide di trasformare le proprie fantasie in realtà.

La favorita: Rachel Weisz in una scena del film

"Con l'esperienza di Kate Robin nella creazione di storie femminili complesse e ironiche, una sceneggiatura che esplora in modo raffinato le sfumature dell'attrazione e le ambiguità morali, e l'indiscutibile talento di Rachel Weisz come protagonista, questo progetto rappresenta una straordinaria collaborazione tra donne di grande talento", ha dichiarato Tracey Pakosta, vicepresidente di Netflix per le serie comiche. "Siamo entusiasti che i nostri spettatori si innamorino di Vladimir tanto quanto lo siamo noi".

Weisz, Robin e Jonas saranno anche produttori esecutivi della serie, composta da otto episodi, insieme a Sharon Horgan, Stacy Greenberg e Kira Carstensen di Merman, e Jason Winer e Jon Radler della Small Dog Picture Company. Lo studio di produzione è la 20th Television, che ha un accordo globale con Small Dog.

The Bourne Legacy: Rachel Weisz in un bel primo piano tratto dal film

"Mi sono subito innamorata della scrittura di Julia, fin dalle prime righe", ha dichiarato Horgan, cofondatrice di Merman. "È un enorme privilegio e una grande emozione per Merman poter portare Vladimir sullo schermo insieme a Small Dog. Collaborare con Netflix e avere Rachel Weisz nel ruolo principale è una testimonianza della brillantezza delle sceneggiature".