Rachel Wesiz sul marito Daniel Craig: "Non reciteremo insieme, amiamo la nostra vita privata"

Se pensavate che presto avremmo rivisto Rachel Weisz e il marito Daniel Craig recitare insieme, potreste rimanere leggermente delusi. L'attrice, nel corso di una recente intervista, ha negato questa possibilità, almeno per il momento.

"Al momento non abbiamo intenzione di [essere co-protagonisti]", ha detto la Weisz a Willie Geist nel corso dell'ultima puntata di Sunday Today. "Penso che amiamo davvero la nostra vita famigliare, ma poi andiamo a lavorare separatamente".

Parlando delle loro precedenti collaborazioni insieme, il Premio Oscar per The Constant Gardener - La cospirazione ha dichiarato: "Ci è piaciuto molto farlo, ma recitare in progetti diversi significa anche che possiamo alternarci. Così io posso stare a casa con la famiglia mentre lui lavora. Possiamo scambiarci. Se facciamo entrambi qualcosa nello stesso momento, probabilmente non sarebbe l'ideale per entrambi".

Rivedremo la Weisz nel suo ultimo progetto, Inseparabili, rivisitazione moderna del thriller di David Cronenberg del 1988, Inseparabili. La serie debutterò il 21 aprile su Prime Video.