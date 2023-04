Rachel McAdams svela di aver rifiutato di recitare in Iron Man e Il Diavolo Veste Prada

Rachel McAdams ha svelato di aver rifiutato di recitare in film poi diventati veri e propri cult, tra cui Iron Man e Il Diavolo Veste Prada.

L'attrice aveva infatti deciso di concedersi due anni di pausa dal lavoro per stare distante dalle pressioni psicologiche causate dalla fama.

Intervistata da Bustle, Rachel McAdams ha dichiarato: "In certi casi penso 'Avrei voluto girare quel film'. Ma poi faccio un passo indietro e giungo alla conclusione: 'Quella era la persona giusta per la parte'".

Game Night - Indovina chi muore stasera?: Rachel McAdams in una scena del film

Tra i film che le erano stati offerti e che ha rifiutato ci sono Il diavolo veste Prada, Iron Man, Casino Royale, Mission: Impossible III e Agente Smart - Casino Totale.

L'attrice ha sottolineato: "Mi sono sentita in colpa per non aver capitalizzato l'opportunità che mi stava venendo data perché sapevo di essere in una posizione così fortunata. Ma sapevo inoltre che la situazione non era bene in linea con la mia personalità ed ero consapevole di ciò di cui avevo bisogno per rimanere sana di mente".

Rachel McAdams: "Oggi il vero supereroe è chi si occupa dell'ambiente"

Rachel ha ricordato: "Ci sono stati certamente alcuni momenti di ansia in cui mi stavo chiedendo se stavo buttando via tutto e perché lo stavo facendo? Mi ci sono voluti anni per capire che cosa stavo facendo affidandomi al mio intuito".

L'attrice era infatti in difficoltà nell'affrontare le conseguenze della fama e concedersi una pausa è stato molto utile: "Mi ha aiutato a farmi provare la sensazione che stessi riprendendo un qualche tipo di controllo. E penso mi abbia permesso di avere un approccio diverso".