Rachel McAdams 'non vede l'ora' di vedere Le pagine della nostra vita a Broadway

Rachel McAdams non reciterà nell'adattamento di Le pagine della nostra vita a Broadway, ma questo non significa che sia meno entusiasta dello spettacolo.

Durante una conversazione al Broadway Show, la candidata all'Oscar ha parlato del suo debutto sulla Great White Way in Mary Jane di Amy Herzog, che ha recentemente adattato Casa di bambola con Jessica Chastain. A due isolati di distanza dallo spettacolo, l'adattamento musicale di Le pagine della nostra vita si sta svolgendo davanti a una folla da tutto esaurito.

Ryan Gosling: la sua storia con Rachel McAdams "era più romantica de Le pagine della nostra vita"

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita (2004)

Le pagine della nostra vita a Broadway

"È pazzesco, semplicemente pazzesco", ha detto la McAdams a proposito della coincidenza dei due spettacoli nello stesso momento. L'attrice ha poi scherzato sul fatto che la gente continua a pensare che lei sia la protagonista dell'adattamento musicale tratto dal romanzo best-seller di Nicholas Sparks.

Ha ricordato che la mamma di un'amica ha detto: "Vedremo Rachel a Broadway! E canterà e ballerà!". La star di Mean Girls ha osservato: "La mia amica diceva: 'Ehm... non so se sei... non credo che tu abbia lo spettacolo giusto'. E sua madre le diceva: 'Sta facendo Le pagine della nostra vita, giusto?'. E lei: 'No, non lo sta facendo. Non reciterà lei'".

La McAdams ha anche riflettuto sulla scena della pioggia nell'adattamento cinematografico con Ryan Gosling e su come la faranno nel musical. L'attrice ha detto che spera che la scena iconica sia gestita a Broadway in modo un po' più delicato rispetto al film, dove i protagonisti "annegavano" nell'acqua.

"Non vedo l'ora di vederlo", ha svelato la star di Doctor Strange a proposito dell'adattamento di Broadway. "È così eccitante vedere che prende tutta un'altra vita in questo modo. Mi fa impazzire. E non sapevamo nemmeno se qualcuno avrebbe visto questo film mentre lo stavamo realizzando".

Mary Jane segue una madre single che usa l'ottimismo, l'umorismo e l'aiuto delle donne intorno a lei per farsi strada in "una situazione familiare impossibile", secondo la descrizione della produzione. Lo spettacolo debutta il 23 aprile al Samuel J. Friedman Theatre.