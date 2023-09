Rachel McAdams debutta a Broadway con lo spettacolo Mary Jane

Rachel McAdams arriverà sul palco di Broadway in occasione dello nuovo spettacolo di Amy Herzog, intitolato Mary Jane.

Alla regia dello show, che debutterà martedì 2 aprile negli spazi del Samuel J. Friedman Theatre, ci sarà Anne Kauffman.

Un debutto importante

L'attrice Rachel McAdams compierà il suo debutto a Broadway con lo spettacolo e Mary Jane racconterà la storia di una madre single che affronta una situazione in famiglia impossibile, il tutto mantenendo l'ottimismo e l'umorismo.

Rachel McAdams: "Oggi il vero supereroe è chi si occupa dell'ambiente"

Lynne Meadow, direttore artistico del Manhattan Theatre Club che produrrà lo show, ha dichiarato: "Sono elettrizzata e veramente orgogliosa nel portare su un palco di Broadway questa storia emozionante ed eroica all'insegna dell'esperienza umana, firmata da una delle più grandi commediografe americane, dopo la sua messa in scena off Broadway nel 2017, che è stata diretta dalla brillante Anne Kauffman. Sono inoltre felice e onorata nel dare a Rachel McAdams il suo debutto a Broadway dopo che gli spettatori l'hanno apprezzata in così tante interpretazioni cinematografiche. Essendo una grande fan di tutte queste artiste favolose, non vedo l'ora di condividere Mary Jane con i nostri spettatori".