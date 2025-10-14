Rachel McAdams e Dylan O'Brien lottano per sopravvivere nel trailer di Send Help, diretto da Sam Raimi

Dylan O'Brien e Rachel McAdams sono i protagonisti del thriller Send Help, che segna il ritorno alla regia di Sam Raimi, e il trailer regala le prime sequenze del film.

20th Century Studios distribuirà il lungometraggio, che segue due personaggi mentre cercano di sopravvivere dopo un incidente aereo, nelle sale americane a partire dal 30 gennaio.

Cosa racconterà Send Help

Il video promozionale di Send Help mostra Rachel McAdams nel ruolo di Linda Liddle, una dipendente che viene costantemente sottovalutata e trattata in modo irrispettoso, che si ritrova bloccata su un'isola deserta con il suo capo, l'insopportabile Bradley Preston, la parte affidata a Dylan O'Brien.

Dopo l'incidente aereo a cui sono sopravvissuti, tuttavia, i ruoli sembrano essersi invertiti e tra i due inizierà una battaglia psicologica, ma non solo, per provare a rimanere in vita.

Ecco il trailer:

Lo script è firmato da Damian Shannon e Mark Swift, e Sam Raimi è coinvolto come produttore insieme a Zainab Azizi, e JJ Hook.

Nel cast ci sono inoltre Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (Far from Heaven), Xavier Samuel (Elvis), Chris Pang (Crazy Rich Asians), Thaneth Warakulnukroh (Thai Cave Rescue) ed Emma Raimi (Happy Pills).

Un film accolto in modo molto positivo

Send Help, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ottenuto un'accoglienza davvero positiva in occasione dei test screening. Tra i commenti che erano stati fatti dopo la visione c'erano quelli a favore dell'interpretazione di McAdams e della storia, descritta come un mix tra Misery non deve morire e Cast Away, con protagonisti sottoposti a continui tormenti fisici e psicologici, tra sangue, sabbia e tensione grottesca.

Apprezzato, inoltre, il ritorno di Raimi allo stile che unisce horror e comicità, formula che ha contraddistinto alcune delle sue opere più apprezzate come La Casa.