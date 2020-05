Rachel Brosnahan sarà la star del film The Switch

Il film The Switch avrà come protagonista l'attrice Rachel Brosnahan, star della serie La fantastica signora Maisel.

Rachel Brosnahan sarà la protagonsita di The Switch, un film ispirato all'omonimo romanzo scritto da Beth O'Leary che verrà prodotto da Amblin Partners.

Il lungometraggio, di genere dramedy, sarà scritto da Bekka Bowling che firmerà la sceneggiatura del progetto.

The Switch racconta la storia di una ventinovenne e della sua nonna settantanovenne. Le due donne decidono di scambiarsi la vita (e i cellulari) per due mesi, dopo una serie di problemi personali. La giovane, interpretata da Rachel Brosnahan, si trasferisce così in un piccolo villaggio dello Yorkshire per occuparsi delle passeggiate con il cane e controllare il quartiere, mentre l'anziana si ritrova in un piccolo appartamento di Londra, alle prese con app di appuntamenti e l'inizio di un club social per chi vive da solo nella capitale britannico.

Kristie Macosko Krieger, O'Leary e Brosnahan saranno i produttori del film e Rachel ha dichiarato: "Sono elettrizzata nel collaborare con Amblin per portare in vita il meraviglioso libro di Beth O'Leary. Sono rimasto profondamente affascinato ed emozionato dalla prima pagina all'ultima e non vedo l'ora di condividere la storia di Leena ed Eileen con tutti".