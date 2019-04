Rachel Brosnahan star e produttrice del film I'm Your Woman

Rachel Brosnahan continuerà la sua collaborazione con Amazon in occasione del film I'm Your Woman, di cui sarà protagonista e produttrice.

Rachel Brosnahan sarà la protagonista e produttrice del film I'm Your Woman, progetto che la vedrà collaborare nuovamente con Amazon dopo il successo della serie La fantastica signora Maisel.

Il lungometraggio sarà scritto da Jordan Horowitz, già nel team di La La Land, insieme a sua moglie Julia Hart, che si occuperà anche della regia.

Al centro della trama di I'm Your Woman ci sarà una donna chiamata Jean (Rachel Brosnahan) che deve fuggire insieme a suo figlio a causa dei crimini compiuti fal marito. Le loro vite si intrecciano con quella di un uomo e una donna, formando con loro un'inaspettata collaborazione che insegna molto di più rispetto alla semplice sopravvivenza.

Le riprese del lungometraggio inizieranno in autunno.

L'attrice ha conquistato un Emmy e un Golden Globe grazie al suo ruolo di Midge nello show La fantastica signora Maisel e recentemente ha recitato anche in Ironbark, accanto a Benedict Cumberbatch, e in House of Cards.

Jordan Horowitz e Julia Hart hanno da poco curato la produzione di Stargirl per Disney+ e del film Fast Color con protagonisti Gugu-Mbatha Raw, Lorraine Toussiand e David Strahairn.