Rachel Brosnahan star del film sci-fi Distant

Il film sci-fi intitolato Distant avrà come protagonista Rachel Brosnahan, la star della serie La fantastica signora Maisel.

Rachel Brosnahan, la star della serie La fantastica signora Maisel, sarà la partoagonista del film sci-fi Distant.

Le riprese del progetto inizieranno nel mese di marzo e tra i produttori ci saranno anche Fred Berger, nel team di La La Land, Anna Halberg e Brian Kavanaugh-Jones che ha già aiutato a realizzare Midnight Special.

L'interprete della signora Maisel ritornerà sul set per recitare accanto ad Anthony Ramos nel progetto della Amblin che verrà diretto da Will Speck e Josh Gordon (Blades of Glory), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Spenser Cohen.

Distant, il nuovo film con protagonista Rachel Brosnahan, racconterà la storia di un uomo che lavora nell'industria mineraria spaziale e, dopo un atterraggio di emergenza su un pianeta alieno, deve affrontare le sfide del luogo in cui si trova, facendosi strada attraverso un terreno difficile per raggiungere l'unica sopravvissuta, una donna che è intrappolata nella sua capsula di salvataggio.

Speck e Gordone Gordon saranno coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con Jonathan Rothbart e Matt Hirsch.