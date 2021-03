Rachel Bilson super delusa "quando Rami Malek mi ha chiesto di cancellare la nostra foto insieme al liceo"

Rachel Bilson ha confessato di essere stata super delusa dalla richiesta dell'amico Rami Malek di cancellare la loro foto insieme al liceo che l'attrice aveva postato su Instagram.

Rachel Bilson e Rami Malek ai tempi della scuola superiore

Il fattaccio è avvenuto nel 2019, quando Rachel Bilson ha postato una foto insieme a Rami Malek durante una visita a New York. I due attori sono compagni di scuola avendo frequentato entrambi la Notre Dame High School di Sherman Oaks, California. La Bilson ha taggato l'amico ironizzando sul loro look anni '90 e scrivendo: "Hey @ramimalek dove avevi preso quella catena d'oro? #tbt #oscarworthy #dontforgetthelittlepeople."

La risposta dell'attore non è stata quella attesa, come conferma l'attrice di O.C. nel podcast di Dax Shepard Armchair Expert:

"Rami era un mio buon amico. Eravamo nella stessa compagnia. Abbiamo fatto insieme Il Crogiuolo l'anno del diploma, eravamo i protagonisti. Volevo festeggiare insieme a lui il suo successo."

All'epoca della foto incriminata, Rami Malek aveva vinto il SAG Awards e il Golden Globes per il suo ritratto di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.

"Ovviamente è diventato super famoso, è sempre stato pieno di talento, anche a scuola. Avevo pubblicato uno sguardo al passato durante il nostro viaggio della maturità a New York. Eravamo super nerd... la foto più scema di noi due insieme. Ho pensato che fosse divertente, è importante essere autoironici."

A quanto pare, Rami Malek non era dello stesso avviso: "Di solito non controllo i messaggi privati su Instagram... dopo una settimana mi sono accorta di avere un messaggio da Rami. Non mi chiedeva come stavo, ma diceva solo 'Apprezzerei se tu cancellassi la foto. Sono una persona molto riservata.'. Ho cominciato a sudare, mi sono sentita in colpa. Era davvero un buon amico, era una foto simpatica. io non mi prendo così sul serio."

Secondo Rachel Bilson, Rami Malek non avrebbe apprezzato il suo aspetto nella foto: "Sono amica del suo stylist che mi ha detto, 'Non è una gran foto'. Era subito prima degli Oscar e ricordo che Josh Schwartz mi ha detto, 'Lo hai messo in imbarazzo. Sta per essere candidato.'. Ho tolto la foto e gli ho scritto un messaggio molto gentile in cui mi scusavo 'Mi dispiace tanto. Vai a prendere l'Oscar! Sei stato fantastico'. e non l'ho più sentito. Ma sono super delusa perché è sempre stato così gentile con me ed eravamo buoni amici."