Rabbit Hole, Kiefer Sutherland non distingue realtà e finzione nel teaser trailer della serie Paramount+

Da Jack Bauer a John Weir: in Rabbit Hole Kiefer Sutherland ne passerà probabilmente tante quante in 24, come sembra trasparire dal primo teaser trailer della nuova serie Paramount+.

Kiefer Sutherland tende a mettersi in situazioni piuttosto complicate nelle sue serie tv, non è vero? Da 24 a Designated Survivor, e ora in Rabbit Hole, l'attore interpreta sempre ruoli complicati in storie altrettanto complicate, ma fonte di grande intrattenimento.

Anche questa volta, infatti, le vicissitudini del personaggio interpretato da Sutherland promettono di tenerci incollati allo schermo del televisore, in una spy series dal sapore "thriller anni '70", come nota Slash Film.

Ideato da John Requa e Glenn Ficarrra, anche produttori, sceneggiatori e registi dello show, e prodotto anche dallo stesso Kiefer Sutherland, Rabbit Hole consisterà di 8 episodi, e tra gli altri membri del cast vedrà Charles Dance (Game of Thrones), Meta Golding (Hunger Games), Enid Graham (Mare of Easttown) e Jason Butler (Ozark).

Kiefer Sutherland: "Non ho visto nemmeno un episodio di 24"

"Kiefer Sutherland, nel ruolo di John Weir, è un professionista quando si tratta di spionaggio aziendale. Ma qualcosa sta accadendo alle sue spalle e prima che se ne accorga un gruppo di persone influenti e capaci di manipolare l'opinione delle persone riesce ad incastrarlo e accusarlo di omicidio" si legge nella sinossi ufficiale di Rabbit Hole fornita da Paramount+, che ci ricorda anche che "uno spy thriller ricco di colpi di scena ti aspetta dal 27 marzo su Paramount+".

E voi, l'avete già inserito in watchlist?