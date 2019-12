Rabbids: in arrivo un film tratto dai videogame

Rabbids, il popolare videogioco di Ubisoft, diventerà un film realizzato con un mix di riprese live-action e animazione.

Il progetto, prodotto da Lionsgate, sembra verrà diretto dal regista Todd Strauss-Schulson, recentemente autore della commedia Non è romantico?.

Rabbids segue le avventure delle creature aliene dall'aspetto simile a conigli che causano caos e disastri di vario tipo, apparse per la prima volta come antagonisti in Rayman's World. I personaggi diventarono talmente popolari nel 2006 da conquistarsi un franchise di videogame da assoluti protagonisti, in grado di vendere oltre 15 milioni di unità.

Nel 2013 la Ubisoft Motion Pictures hanno prodotto una serie animata basata su Rabbid Invasion, andando in onda per quattro stagioni prima su Nickelodeon e poi su Netflix.

Il film sarà prodotto da Todd Lieberman e David Hoberman, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Matt Senreich.

