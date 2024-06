A Quiet Place - Giorno 1, Lupita Nyong'o attratta dagli horror: "Ci aiutano ad esercitare le emozioni"

Lupita Nyong'o è tornata a recitare in un horror nello spinoff A Quiet Place - Giorno 1 dopo l'ottima esperienza in Noi di Jordan Peele. L'attrice, premiata con l'Oscar nel 2014 per 12 anni schiavo, è una grande appassionata del genere per un motivo ben specifico.

Nyong'o nel prequel del franchise di John Krasinski interpreta la protagonista Sam, costretta a vivere a New York la spaventosa invasione aliena che provocherà la condizione terrestre raccontata nei primi due film con John Krasinski ed Emily Blunt.

Emozioni horror

Intervistata da Variety all'anteprima a New York del film, Lupita Nyong'o ha spiegato il suo punto di vista:"Questo genere ci aiuta ad esercitare le emozioni da cui altrimenti fuggiamo molte volte, non abbiamo il permesso di essere apertamente spaventati nella nostra vita reale. Mi sono trovata a tornare più e più volte all'horror a causa dei ruoli che mi sono stati offerti. C'è una natura amplificata nell'horror che rende davvero interessante esplorare un personaggio".

Djimon Hounsou e Lupita Nyong'o in una scena di A Quiet Place - Giorno 1

La proposta di un altro horror non l'ha stupita:"Abbiamo fatto una chiamata su Zoom con John Krasinski e mi ha spiegato perché voleva fare un altro film in questo franchise. Ciò che mi ha detto è che non era davvero interessato a portare avanti il franchise a meno che non fosse riuscito a trovare un modo per farlo. È interessato ad espandere le potenzialità del franchise ma è interessato anche al genere horror in sé".

L'attrice ha apprezzato il rischio preso da John Krasinski con il primo film e ora con la scelta di un regista giovane come Michael Sarnoski:"È per questo che ha affidato il film a Michael, un giovane regista, avendo realizzato solo un film prima di questo. Il primo film è stato un rischio e mi piace che si sia preso dei rischi. Proporre quella storia non dev'essere stato facile, e ha fatto un lavoro meraviglioso anche con il secondo, mi piaceva il suo sguardo".

Nel cast del film anche Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.