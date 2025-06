Questo youtuber 19enne dirigerà il film del suo successo virale The Backrooms per la A24

A24 ha dato il via libera al film horror fantascientifico The Backrooms che sarà diretto dallo youtuber Kane Parsons. Si tratta di una scelta senza precedenti, dato che Parsons ha 19 anni, ed è ufficialmente il regista più giovane nella storia di A24.

Il cast è composto da Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve. Anche se la trama non è stata resa nota, The Backrooms si baserà sul mondo dell'universo horror virale di Parsons su YouTube. La sua serie antologica ha debuttato nel 2022 e ad oggi ha accumulato oltre 190 milioni di visualizzazioni. La produzione del film dovrebbe iniziare quest'estate.

Chernin Entertainment, parte della North Road Company, cofinanzierà insieme ad A24. Tra i produttori figurano Atomic Monster, Chernin Entertainment e 21 Laps Entertainment. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine producono per 21 Laps Entertainment e Chris Ferguson per Oddfellows Pictures. James Wan e Michael Clear producono per la Atomic Monster di Wan, con Judson Scott produttore esecutivo e Alayna Glasthal supervisore per la società. Chris White ha portato il progetto alla Atomic Monster e sarà produttore esecutivo. Tra i produttori aggiuntivi figura Roberto Patino ("DMZ").

Si tratta di un traguardo importante per i giovani youtuber?

Talk to Me: una scena del film

È una vittoria storica per i giovani creatori che si stanno facendo le ossa su YouTube. Certo, qualcuno potrebbe chiedersi se un adolescente sia in grado di dirigere una produzione multimilionaria con una squadra completa alle spalle. Realisticamente, Parsons avrà probabilmente al suo fianco un team di produttori esperti che lo aiuteranno a guidare la nave.

Bring Her Back - Torna da me: Jonah Wren Phillips in una scena

La serie originale di Parsons su YouTube utilizzava uno stile found-footage per esplorare spazi inquietanti che sembravano esistere appena oltre i confini della realtà. L'uso della tensione lenta e gli effetti visivi fai-da-te hanno affascinato gli spettatori e hanno creato un forte seguito online.

Tra questo progetto e il successo di critica del duo di YouTube RackaRacka con Talk to Me e Bring Her Back, è chiaro che i creatori online stanno continuando a fare breccia a Hollywood. Tuttavia, non è la prima volta che un cortometraggio lancia una carriera importante: David F. Sandberg ha fatto il salto nel 2016 grazie al suo cortometraggio Lights Out (però aveva 35 anni, non 19), che ha portato a una bella versione cinematografica e infine alla regia di Shazam! per la Warner Bros.