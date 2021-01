Questo è un uomo: stasera su Rai1 la docufiction su Primo Levi

Stasera su Rai1, in seconda serata alle 22:50, va in onda Questo è un uomo, docufiction che racconta la vita e le opere di Primo Levi.

Stasera su Rai1, alle 22:50 e in prima visione TV, va in onda Questo è un uomo, docufiction dedicata a Primo Levi, una produzione Red Film in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Mario Rossini, per la regia di Marco Turco.

Questo è un uomo è il racconto dei momenti salienti della vita e dell'opera di Primo Levi in un ritratto emozionante che restituisce un volto inedito dello scrittore e intellettuale che, con le sue parole e i suoi scritti, ha consegnato in eredità ai posteri il monito della testimonianza delle atrocità compiute nei campi di sterminio nazisti e il valore della memoria come fondamentale presa di coscienza per evitare che gli orrori del passato possano tornare ad oscurare il presente e il futuro.

Nei panni dello scrittore c'è Thomas Trabacchi, Sandra Toffolatti in quelli di Lucia Levi e Werner Waas nel ruolo dell'uomo del Maso.

Una docufiction che unisce ricostruzioni, immagini di repertorio e le interviste di chi ha conosciuto Primo Levi e ne ha compreso gli aspetti umani essenziali come Marco Belpoliti (scrittore e studioso di Primo Levi), Edith Bruck (scrittrice testimone, amica-sorella in sorte di Primo Levi), Noemi Di Segni (Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane), Anna Foa (storica), David Meghnagi (psicoanalista e scrittore), Moni Ovadia (uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali) e Giovanni Tesio (docente e critico letterario).