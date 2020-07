Queste Oscure Materie 2: Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge di nuovo insieme

L'attore Andrew Scott si riunirà alla collega inglese e star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge nella seconda stagione della serie HBO Queste oscure materie, come rivelato nel corso del panel del Comic-Con@Home dedicato allo show.

Queste oscure materie 2: una foto di Andrew Scott

Andrew Scott ha rivelato che Phoebe Waller-Bridge avrà un piccolo ruolo nei prossimi episodi della nuova stagione di Queste oscure materie, che debutterà in autunno.

L'attrice presterà la voce a Sayan Kotor, il daimon del personaggio di Scott, John Parare. "La cosa bella per me dei libri da cui è tratta la serie, è la relazione coi daimon" ha spiegato Scott. "Penso che questa sia la prima volta che lo sveliamo, ma il mio daimon sarà interpretato da qualcuno che mi è molto vicino anche nella vita reale: una giovane performer e scrittrice chiamata Phoebe Waller-Bridge. La relazione col daimon riguarda la compagnia, l'amicizia e la lealtà e questo è ciò che sento di Phoebe nella mia vita reale, quindi è meraviglioso che lei abbia fatto parte del cast."

Sebbene non sia chiaro esattamente in quanti episodi apparirà Waller-Bridge, l'idea del duo di Fleabag che tornerà insieme, sarà sicuramente una bella notizia per i fan.

Nella seconda stagione di Queste Oscure Materie, Lord Asriel (James McAvoy) ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e, sconvolto dalla morte della sua migliore amica, Lyra (Dafne Keen) segue Asriel nell'ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata, incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che ha un passato travagliato.