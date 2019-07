Quentin Tarantino: stalker minaccia strage nel suo cinema, nel segno di Charles Manson

Paura per Quentin Tarantino a causa delle minacce di uno stalker nei confronti del personale e dei clienti del cinema di cui il regista è titolare. Lo squilibrato, ispirato dalle gesta di Charles Manson, ha minacciato una strage e nei suoi confronti è stato emesso un ordine restrittivo dal quale però è stato escluso lo stesso regista.

A dare la notizia il magazine Complex, che ha rivelato dettagli sulla vicenda. Come risulta dai documenti legali, l'uomo è stato bandito dal New Beverly Cinema per comportamenti inappropriati con il personale, accusato di stalking contro Quentin Tarantino oltre che di minacce via social di vario tipo. "I documenti legali includono messaggi di testo e vari post sui social in cui l'uomo fa riferimento al culto di Charles Manson e status in cui afferma che tutti i Millenials avrebbero dovuto essere tutti assassinati. L'uomo è anche accusato di aver detto agli amanti del cinema di stare alla larga dalla struttura il 25 luglio, in quanto intende commettere un atto violento che lo renderebbe famoso".

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Ora la polizia sta cercando l'uomo che, dopo le minacce scritte, sembra scomparso. Diversi membri del personale del New Beverly Cinema sono stati inclusi nell'ordine di protezione, mentre clamorosamente Tarantino non compare in questa speciale lista. Intanto l'ultima fatica del regista - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood - sarà distribuito il 26 luglio in tutte le sale statunitensi, compreso il New Beverly Cinema, mentre in Italia è atteso il 19 settembre. Tarantino ne è proprietario dal 2007, anche se inizialmente la gestione dell'edificio era affidata alla famiglia Torgan. Dal 2014, il regista ha assunto il pieno controllo sulla programmazione della struttura.