Quentin Tarantino svela: "Sto scrivendo un romanzo che parla di cinema"

Quentin Tarantino ha svelato che sta lavorando a un libro in cui parlerà del confronto tra Hollywood e il cinema straniero, opera letteraria di cui il filmmaker ha condiviso i primi dettagli.

Il nuovo progetto del regista di C'era una volta a... Hollywood è stato annunciato durante una lunga conversazione con Martin Scorsese pubblicata dal magazine DGA Quarterly in cui Quentin Tarantino parla della sua idea: "Ho questo personaggio che ha combattuto durante la seconda Guerra mondiale e ha visto scorrere molto sangue. E ora è tornato a casa, ha circa cinquanta anni e non reagisce più ai film . Li trova infantili dopo tutto quello che ha vissuto e per quanto lo riguarda i film di Hollywood sono film".

Il filmmaker ha poi proseguito dichiarando: "E improvvisamente sente parlare di questi film stranieri diretti da Kurosawa e Fellini. E pensa 'Beh, forse potrebbero avere qualcosa in più rispetto a tutte queste cose hollywoodiane'".

Tarantino ha spiegato a Scorsese che per realizzare questo personaggio ha visto i film del dopoguerra attraverso lo sguardo del personaggio: "Li sto apprezzando, ma penso inoltre 'Quale è la sua reazione? Come li guarda?'. Penso sempre di avere una buona scusa per immergermi totalmente nel mondo del cinema".

Per ora Quentin Tarantino non ha rivelato se ha già una data prevista per la pubblicazione del libro o se ha già un accordo con una casa editrice.

