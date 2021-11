Quentin Tarantino spiega perché andare al cinema è ancora importante

Quentin Tarantino, intervistato da Stephen Colbert, ha recentemente spiegato perché, a suo modo di vedere, andare al cinema è ancora importante. Nel 2021 si è parlato spesso del futuro delle sale cinematografiche e del fatto che, specialmente i giovani, non sono disposti a spendere soldi per i biglietti quando possono guardare i loro film preferiti su una delle innumerevoli piattaforme streaming che si sono diffuse negli ultimi anni.

Martedì, Quentin Tarantino è stato intervistato durante l'ultima puntata del The Late Show, durante la quale, ad un certo punto, il presentatore dello show ha chiesto al celebre regista statunitense di "spiegare perché la gente dovrebbe ancora andare al cinema".

"Penso che il motivo principale sia che la TV è divertente, io ad esempio porto ancora con me dei ricordi delle cose che ho visto in tv per la maggior parte della mia vita." Ha spiegato il cineasta. "Ma quando si tratta di guardare un film, e tenete a mente che io ho visto alcuni dei miei film preferiti in televisione, il cinema è un'esperienza diversa, la tv è usa e getta."

Quentin Tarantino ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "Quando esce un film che ti interessa e, tra tutte le cose che puoi fare quella sera, decidi di comprare un biglietto e andarlo a vedere hai una vera e propria 'esperienza' con un gruppo di estranei. Il film inizia, le luci si spengono, sei li da solo ma sei anche parte di un collettivo. Quando il film è bello, perché ci sono un sacco di brutti film, rimane nella tua mente e tu ricorderai quel momento per il resto della tua vita."