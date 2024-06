Quentin Tarantino, Sony anticipa il suo ultimo film: "I dettagli a breve"

Il CineEurope di Barcellona è stato teatro della maestosa presentazione in cui Sony Pictures ha anticipato i suoi progetti futuri. Tra le novità in arrivo anticipate dal presidente della distribuzione internazionale Steven O'Dell - da 28 anni dopo ai quattro film sui Beatles di Sam Mendes "distinti, ma interconnessi" - la parte del leone l'ha fatta l'ultimo film di Quentin Tarantino.

Anche se il regista, dopo mesi di lavoro, avrebbe scartato The Movie Critic all'inizio di quest'anno, O'Dell ha detto che lo studio - che ha distribuito C'era una volta a... Hollywood nel 2019 - spera ancora di lavorare con Tarantino sul suo prossimo progetto. "Speriamo che Tarantino realizzi il suo ultimo film con noi", ha dichiarato, lasciando poi intendere che qualcosa di nuovo sarebbe arrivato nel prossimo futuro. "C'è altro in arrivo, ma al momento non posso parlarne" ha concluso.

Quale sarà l'ultimo film di Quentin Tarantino?

Più e più volte Quentin Tarantino ha dichiarato di voler concludere la sua carriera da regista a dieci film per non tirarla troppo per le lunghe. In un primo tempo era stato anticipato che il suo ultimo film sarebbe stato The Movie Critic. La storia, ambientata nel 1977 a Los Angeles, avrebbe seguito un cinico critico cinematografico ispirato a un vero critico di una rivista porno sulle cui recensioni Tarantino si era formato. Secondo alcune voci Brad Pitt avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel film, probabilmente di nuovo nei panni del personaggio di C'era una volta a... Hollywood, lo stuntman cinefilo Cliff Booth.

Dopo aver scartato The Movie Critic, Tarantino starebbe cercando una nuova idea. A giudicare da quanto trapelato dalla presentazione di Sony, forse l'ha già trovata.