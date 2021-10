Quentin Tarantino ospite a Che tempo che fa, domenica 17 ottobre 2021 su Rai3

Quentin Tarantino sarà l'ospite d'onore di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 17 ottobre 2021 su Rai3 a partire dalle 20:00.

Quentin Tarantino sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio nella puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre 2021 su Rai3. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico, in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, nell'intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi.

Quentin Tarantino sul set di Pulp Fiction con Harvey Keitel, John Travolta e Samuel L. Jackson

Nel corso della lunga carriera Quentin Tarantino ha firmato film diventati vere e proprie icone come Le iene, Pulp Fiction, i due volumi di Kill Bill, Bastardi senza gloria, The Hateful Eight fino al più recente C'era una volta a... Hollywood. Ha vinto 2 Oscar (Miglior Sceneggiatura Originale nel 1995 per "Pulp Fiction" e nel 2013 per Django Unchained), 4 Golden Globe, 2 BAFTA, 3 David di Donatello e la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il 1° luglio, in contemporanea mondiale, ha anche pubblicato il suo primo romanzo, "C'era una volta a Hollywood", ispirato alla sua ultima opera cinematografica.

Considerato tra i più importanti cineasti della sua generazione e acclamato da pubblico e critica, nel 2005 il Time lo ha inserito fra le 100 persone più influenti al mondo e nel 2015 il suo nome è stato aggiunto nella celebre Hollywood Walk of Fame.

E domenica prossima Quentin Tarantino arriverà direttamente nel salotto televisivo di Fabio Fazio su Rai3, a partire dalle ore 20:00.