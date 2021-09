Quentin Tarantino, "l'uomo più cu.." la gaffe della giornalista Iman Sabbah

Quentin Tarantino è stato il soggetto di un'incredibile gaffe della giornalista di origine palestinese Iman Sabbah che ha definito il regista americano come 'l'uomo più cul...".

Iman Sabbah, nata a Nazareth nel 1977, giornalista e conduttrice di TG su RaiNews24, è stata la protagonista di un'esilarante gaffe in diretta che le ha causato non poco imbarazzo. Iman, di origine palestinese, stava parlando di Quentin Tarantino, quando ha definito il regista americano: "The coolest man, l'uomo più culo".

La traduzione sbagliata è riuscita a far sorridere persino lei: la giornalista si è subito scusata con i telespettatori e, dimostrando grande professionalità, ha portato a termine il suo servizio sul leggendario regista americano come se nulla fosse successo.

Nei mesi scorsi Tarantino si è dedicato alla promozione del suo primo romanzo dal titolo C'era una volta a Hollywood, edito in Italia da La nave di Teseo. Il regista ha deciso di entrare nel mondo della letteratura con un libro che racchiude tutto il suo stile: violento, colto, passionale e graffiante.

Il romanzo allunga la vita del film uscito nel 2019 e, a quanto pare, almeno secondo quanto dichiarato da Quentin Tarantino stesso, C'era una volta a Hollywood è soltanto il primo libro di una lunga serie: il regista ha dichiarato di voler girare soltanto un'altra pellicola, l'ultima della sua filmografia, per poi dedicarsi unicamente a scrittura e teatro.