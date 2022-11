Quentin Tarantino svela che il suo film sarà completamente originale

Quentin Tarantino è tornato a parlare del suo ultimo film aggiornando i suoi fan sul progetto che segnerà il suo addio al mondo del cinema.

Il regista è attualmente impegnato nella promozione del suo libro Cinema Speculation, regalando in questi giorni molte curiosità e aneddoti.

Parlando con Elvis Mitchell, Quentin Tarantino ha spiegato che tra i progetti a cui era interessato c'era un possibile adattamento per il grande schermo di Stick, libro scritto da Elmore Leonard. L'opera aveva già ispirato il personaggio di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood.

L'ultimo film diretto dal regista nella sua carriera sarà però "totalmente originale", escludendo quindi che la storia sia tratta da un romanzo o un sequel di altre sue opere, come ad esempio Kill Bill.

Il decimo lungometraggio di Tarantino sarà ideato per il grande schermo, non quindi per una piattaforma di streaming.

Tra i suoi prossimi progetti, inoltre, dovrebbe esserci una serie in otto puntate di cui non ha però rivelato i dettagli. Quentin, negli ultimi giorni, ha inoltre ammesso di considerare C'era una volta a... Hollywood il suo miglior film: "Per anni le persone mi hanno fatto delle domande simili. E io rispondevo 'Oh, sono tutti miei figli'. Poi ho cambiato in 'Beh, dipende da quando me lo chiedete. Se me lo chiedete in un anno specifico, o in un momento, potrei dire 'Kill Bill'. In un altro direi un altro titolo. Ma penso realmente che C'era una volta a... Hollywood sia il miglior film".