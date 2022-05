Quentin Tarantino, ecco quando uscirà il suo nuovo libro Cinema Speculation

Abbiamo finalmente una data per la pubblicazione del nuovo libro di Quentin Tarantino, Cinema Speculation.

Segnatevi la data sul calendario, perché il nuovo libro di Quentin Tarantino, Cinema Speculation, arriverà quest'anno sugli scaffali dei negozi (o online, almeno in lingua originale).

A circa un anno di distanza dal romanzo di C'era una volta a... Hollywood, che ha ampliato l'ucronia portata sul grande schermo da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, Quentin Tarantino torna a pubblicare pagine inchiostrate come promesso, ma questa volta in forma completamente differente.

Il 25 ottobre 2022 arriverà infatti Cinema Speculation, pubblicato da Harper Books, come riporta anche l'Association Press.

Il libro consisterà in una lunga conversazione sul cinema, come da titolo, e citerà quei titoli che hanno influenzato maggiormente il regista di Pilp Fiction e Kill Bill durante la sua infanzia.

La casa editrice ha descritto l'opera come "una combinazione di critica cinematografica, teoria, report e una meravigliosa cronaca personale".

Tra i suoi film preferiti, ricordiamo, troviamo anche Lo Squalo, Apocalypse Now e Carrie, tutti ampiamente citati in precedenza.

Non sappiamo ancora se Cinema Speculation sarà disponibile fin da subito in traduzione italiana, ma vi terremo aggiornati.