Quentin Tarantino punta a Broadway, il regista sta scrivendo un'opera teatrale

Da quando Quentin Tarantino ha scartato quello che doveva essere il suo decimo e ultimo film, The Movie Critic, non abbiamo più sentito parlare di un altro potenziale film in lavorazione. E potrebbe esserci un motivo per questo...

Quentin Tarantino, brutte notizie per i fan del suo film di Star Trek

Il regista punta a Broadway

Tarantino ha dichiarato al podcast Club Random di Bill Maher che il suo lavoro attuale consiste nello scrivere una potenziale opera teatrale per Broadway: "In questo momento mi sto orientando più verso la scrittura per il teatro, in una commedia, il pubblico è un personaggio nella stanza; ed è come se tu dicessi questo: il pubblico ride, gli attori aspettano un momento in cui la risata si spegne, poi devono riprendere il ritmo ed è un ritmo, è quasi come se il pubblico fosse un animale vivo nella stanza".

Maher ha poi detto a Tarantino che dovrebbe limitarsi a fare il suo ultimo film, e Tarantino ha risposto, divertito, che "se si rivelerà una successo, probabilmente ne farò un film". All'inizio dell'anno, il regista si stava preparando a girare The Movie Critic, con Brad Pitt, fino a quando Deadline ha rivelato che il progetto era stato completamente abbandonato per un altro film. Si dice che Tarantino abbia riscritto la sceneggiatura e poi, semplicemente, abbia cambiato idea.

Ora, visti i precedenti di Tarantino, non sorprenderebbe affatto se tornasse a The Movie Critic. Ha praticamente fatto la stessa cosa con The Hateful Eight, inizialmente scartandolo quando la sceneggiatura è trapelata online, e poi dirigendolo molti mesi dopo.

Nell'intervista in podcast, Tarantino non menziona il dramma di The Movie Critic, né gli viene chiesto di parlarne, ma terremo d'occhio la seconda parte del colloquio con Maher, che dovrebbe essere disponibile online questa settimana.

Ambientato nella California del 1977, The Movie Critic è incentrato su un critico cinematografico che scrive recensioni per la rivista per adulti "The Popstar Pages". Alcune voci sostengono che la pellicola avrebbe raccontato la vera storia del critico cinematografico dell'Hollywood Press Jim Sheldon, realmente esistito negli anni '70, mentre altri avevano fatto il nome del collega di Sheldon, William Marigold.