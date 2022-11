Quentin Tarantino si scaglia contro gli attori dei film Marvel: "Non sono delle vere star"

Continuano a far discutere le controverse dichiarazioni di Tarantino nei confronti della Marvel, questa volta il regista se la prende con gli attori che partecipano ai cinecomic, rifiutandosi di definirli stelle del cinema.

Impegnato nella promozione del suo nuovo libro, Cinema Speculation, Quentin Tarantino non risparmia le sue dichiarazioni al vetriolo nei confronti del mondo dei supereroi sul grande schermo. Questa volta, nello specifico, si è scagliato contro gli attori che recitano nei film Marvel.

"Purtroppo la Marvelizzazione di Hollywood, se così vogliamo chiamarla, ha colpito ancora. Ci sono tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando personaggi dei fumetti, ma non sono delle vere star del cinema. Captain America è la star, Thor è la star. Voglio dire, non sono il primo a dirlo. Sono i personaggi di questi franchise a essere diventate le star" ha dichiarato Tarantino ai microfoni del podcast di Tom Segura.

Nonostante queste dichiarazioni, e il fatto che non dirigerebbe mai un film Marvel perché non ne ha bisogno, Quentin Tarantino ha ugualmente svelato il fumetto che gli piacerebbe portare sul grande schermo: Sgt. Fury e gli Howling Commandos, raccolta a fumetti incentrata sulle prime, mitiche storie di Nick Fury ambientate ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Nel fumetto vengono narrate le missioni eroiche e al limite dell'impossibile di Nick, Dum Dum e gli altri Howlers contro i nazisti. Gli Howlers sono apparsi in live action nel primo film dei Marvel Studios su Captain America, uscito nel 2010.