Quentin Tarantino, ecco il suo consiglio più prezioso ai giovani cineasti

Il regista è intervenuto come ospite d'onore della sezione Cannes Classics nell'edizione in corso del celebre e prestigioso festival del cinema

Quentin Tarantino, che quest'anno è l'ospite d'onore della sezione Cannes Classics del Festival di Cannes, ha condiviso la sua passione per George Sherman - il prolifico regista statunitense di western a basso costo e altri film di genere - con una proiezione di due dei suoi film della Universal Pictures.

"Voglio ringraziare il Festival di Cannes per aver organizzato una doppia proiezione di film western di George Sherman e per aver registrato il tutto esaurito, praticamente solo posti in piedi", ha detto Tarantino quando è salito sul palco della Salle Bunuel dopo essere stato introdotto dal direttore di Cannes Thierry Frémaux. "Questo fa molto bene al cuore". La doppia proiezione comprendeva Figlio del delitto del 1949 e Pelle di bronzo del 1950.

Tarantino è apparso sul palco del Festival di Cannes 2025 durante la cerimonia di apertura, quando ha sorpreso la folla aprendo ufficialmente la kermesse. "È un onore per me dichiarare aperto il 78° festival!" ha gridato Tarantino prima di far cadere letteralmente il microfono a terra.

Il consiglio ai giovani cineasti sull'esempio di George Sherman

Django Unchained: Franco Nero e Quentin Tarantino insieme alla premiere

Dopo la prima proiezione, il regista ha approfondito i dettagli della carriera di Sherman, sottolineando che quando fu assunto dalla Universal, lo studio non si era reso conto di quanto fosse veloce nel realizzare i film. "Non sapevano quanto fosse veloce a gestire i suoi set", ha detto Tarantino. "Essere veloci è bello ed è fantastico, ma quanto sarà bello quello che hai ripreso?".

Sly: Quentin Tarantino in una scena del documentario

Tarantino ha quindi risposto alla sua stessa domanda: "Beh, potete vedere subito quanto siano buone le riprese". Il regista di Pulp Fiction e Jackie Brown si è poi soffermato su ciò che i giovani registi possono imparare dalla velocità e dall'abilità di Sherman. "Non ha avuto più tempo di altri fottuti registi", ha sottolineato Tarantino. "Ma è quello che ha fatto con quel tempo che lo ha reso importante, ed è questo che voglio trasmettere a voi giovani registi qui presenti: quando si fa un film si ha a disposizione davvero tanto tempo nell'arco della giornata".

Infine, ha concluso: "Guardate: tutti vorremmo girare quello che vogliamo. Vorremmo tutti ottenere il meglio possibile, ma quasi non conta più se non lo fai all'interno del cerchio in cui dovresti lavorare. E il modo in cui trascorri il tempo, il modo in cui lo usi, ti definirà".