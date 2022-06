Quentin Tarantino e il co-sceneggiatore di Pulp Fiction condurranno un podcast sui film in VHS

Quentin Tarantino e il co-sceneggiatore di Pulp Fiction, Roger Avary, saranno i conduttori del The Video Archives Podcast, tramite il quale i due parleranno dei film in VHS contenuti nell'archivio appartenente al regista, risalente al negozio di videonoleggio in cui i due lavoravano 30 anni e all'interno del quale si sono conosciuti per la prima volta.

Un'amicizia lunga decenni si sta trasformerà presto in un podcast: l'appuntamento per tutti gli appassionati di cinema è per questa estate, quando cioè Quentin Tarantino e Roger Avary, co-sceneggiatore di Pulp Fiction, si riuniranno per dare vita ad un appuntamento tramite il quale potranno dare sfogo alla loro sfrenata passione per i film in VHS. Secondo l'Associated Press, il regista statunitense ed Avary daranno a vita a quello che si chiamerà The Video Archives Podcast, che si immergerà nel profondo della collezione VHS dal negozio di video in cui la coppia ha lavorato insieme per la prima volta decenni fa.

Video Archives era un negozio di videonoleggio di Manhattan Beach, in California, che ora ha cessato l'attività ma che prima rappresentava un vero e proprio paradiso per nerd del cinema in erba come Tarantino e Avary. La coppia si è incontrata mentre lavorava lì nel 1983 e, quando il negozio ha chiuso i battenti, il futuro regista di Kill Bill ha acquistato il loro inventario, che secondo il suo conteggio include circa 8000 esemplari tra DVD e VHS.

Adesso, Tarantino e Avary rivisiteranno le loro origini in forma audio, guardando e discutendo una selezione curata di titoli presi dall'archivio. In una dichiarazione congiunta ad AP, la coppia ha dichiarato: "Non avremmo mai immaginato che 30 anni dopo aver lavorato insieme dietro il bancone di Video Archives, saremmo stati di nuovo insieme facendo esattamente la stessa cosa che facevamo allora: parlare con passione di film in VHS".

Questa in realtà non è la prima volta che i due si dedicano al podcasting. Sono apparsi insieme proprio l'anno scorso su Pure Cinema Podcast, un podcast di accompagnamento al cinema di Tarantino, il New Beverly Cinema. Oltre ad intervistare i registi, i co-conduttori di Pure Cinema in genere analizzano l'eclettico calendario del repertorio della sala, offrendo una visione accessibile delle imminenti opzioni di visione per i nuovi spettatori e per i vecchi fan. Lo scorso dicembre, Tarantino e Avary si sono uniti ai co-conduttori Elric Kane e Brian Saur per un'immersione profonda di quattro ore su tutte le loro scoperte cinematografiche preferite del 2021.