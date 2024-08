Quentin Tarantino, brutte notizie per i fan del suo film di Star Trek

A un certo punto si era diffusa la notizia che Quentin Tarantino avrebbe diretto un film della saga di Star Trek, sorprendendo i fan di lunga data dell'autore.

Dopotutto, il regista ha dichiarato da tempo che si ritirerà dalla regia una volta realizzati 10 film, cifra che raggiungerà con l'uscita del suo prossimo lungometraggio. Per questo motivo, Tarantino afferma che il suo film su Star Trek non si farà mai.

"Non si farà mai. C'è stata così tanta disinformazione su quello che sarebbe stato, nient'altro che disinformazione. Vivo in una zona speciale e il motivo è perché non sono su Instagram e Facebook, non sto creando questo dialogo costante con il mondo con quello che sta succedendo nella mia vita", ha spiegato Tarantino nell'ultimo episodio del podcast di Bill Maher.

"Di conseguenza, se sei Joe Schlomoka e sei un qualche giornalista di passaggio, se senti che Quentin farà un film su Star Trek o un film chiamato The Movie Critic, o qualsiasi altra cosa, è un po' come quel tizio che ha scritto la biografia di Howard Hughes che è finita per essere una bufala. Il fatto è che possono dire qualsiasi cosa. Il punto è che lo scrivono su una rivista di spettacolo e poi viene ripreso in 140 pezzi, e io non lo smentisco perché non sono collegato".

Quentin Tarantino ha cancellato The Movie Critic mesi fa per scrivere uno spinoff su Cliff Booth?

È interessante notare che lo sceneggiatore Mark L. Smith ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura basata su un'idea di Tarantino, il che suggerisce che, almeno a un certo punto, il regista era effettivamente legato a un progetto su Star Trek.

"Quentin e io stavamo cominciando a lavorarci; stava per scrivere alcune cose, ma poi ha iniziato a preoccuparsi del suo film", ha detto Smith a Collider l'anno scorso. "Ricordo che stavamo parlando e lui ha detto: 'Se riuscissi a convincermi che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film, l'ultima cosa che faccio.... È così che voglio finire?'. E credo che questo sia stato il motivo per cui non si è mai convinto, quindi la sceneggiatura è ancora lì sulla sua scrivania".

Smith ha continuato: "So che ha detto molte cose belle a riguardo. Mi piacerebbe che venisse realizzato. È solo una di quelle cose che non vedo mai accadere. Ma sarebbe il più grande film di 'Star Trek', non per la mia scrittura, ma solo per quello che Tarantino ne avrebbe fatto. È stata una cosa da pazzi".