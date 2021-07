Quentin Tarantino acquista un altro cinema, il Vista Theater di Los Angeles

Quentin Tarantino ha annunciato, durante un episodio di un podcast, di aver acquistato il Vista Theatre, lo storico cinema su Sunset Boulevard a Los Angeles. Il cinema è stato chiuso per mesi a causa dei lockdown, dovuti alla pandemia di Coronavirus, che hanno messo a dura prova l'industria cinematografica.

"Ho comprato Vista su Sunset", ha recentemente dichiarato Tarantino durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard. "Probabilmente lo apriremo verso Natale. E ripeto: proietteremo nuovi film che escono nelle sale, non sarà un revival. Non sarà come il New Beverly. Il New Beverly ha un'atmosfera tutta sua".

Daryl Hannah, Quentin Tarantino e David Carradine al photocall di Cannes 2004

Tarantino ha acquistato il Landmark New Beverly nel 2007, un cinema, riaperto il mese scorso, in cui vengono mostrati film in 35 mm e 16 mm. "Il Vista è come un gioiello della corona", ha aggiunto Tarantino. "In cui proietteremo nuovi film e saltuariamente anche film più vecchi".

il regista americano Quentin Tarantino

Il regista di C'era una volta a Hollywood non ha fornito ulteriori dettagli sul recente acquisto, ma ha chiarito che cosa prova sullo stato attuale delle sale, affermando che alcune catene "hanno tolto tutte le particolarità dei film".

"Alcune di queste catene in cui trasmettono pubblicità per tutto il tempo, non spengono le luci, i posti a sedere sembrano quelli dello stadio, merda di plastica", ha dichiarato Quentin Tarantino. "Hanno scritto il proprio epitaffio tanto tempo fa, ma pensavano che il business se li sarebbe portati appresso. È stato pazzesco vedere come, per tutta la mia carriera, l'esperienza cinematografica sia peggiorata per lo spettatore ogni cinque anni".