Quello che veramente importa: stasera su Rai2 il film "benefico"

Quello che veramente importa è il film in onda stasera su Rai2 alle 21:20, dramma diretto nel 2017 dal regista spagnolo Paco Arango con protagonista Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce e Camilla Luddington.

Alec Bailey (Oliver Jackson-Cohen) lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull'orlo della bancarotta, frequenta donne già impegnate e beve parecchio. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond (Jonathan Pryce) gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alex dovrà tornare per un anno in famiglia. In Nuova Scozia il ragazzo scopre di avere il dono di guarire le persone, anche se sembra non crederci. Nella sua lotta per comprendere le sue capacità sarà aiutato da una adolescente malata di cancro, che gli mostrerà quale sarà la sua strada.

Quello che veramente importa non è soltanto un film che donerà una serata di buonumore ma è soprattutto un film "benefico": alla sua uscita nelle sale nel 2017 l'intero incasso è stato devoluto alle associazioni non governative che, in quei Paesi dove il film è stato distribuito, si prendono cura dei bambini affetti da gravi malattie.