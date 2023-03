Quelle brave ragazze 2: stasera la quarta tappa con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW quarta tappa per Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Stasera 12 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 quarta tappa per Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito continua. Le tre protagoniste si spostano da Fes a Ifrane, definita la 'Svizzera del Marocco'.

Missione dopo missione, Quelle brave ragazze la cultura marocchina non ha più segreti, e anche nella quarta tappa della loro avventura Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito continueranno a vivere appieno tutto quello che il Marocco ha da offrire loro.

Per Mara, che pur definendosi una "viaggiatrice pigra" si lascia trasportare sempre volentieri dalle emozioni delle scoperte; per Marisa, alle prese con un'avventura unica nonostante sia già stata a Fes in uno dei suoi tanti viaggi; e per Sandra - che sabato 11 marzo ha compito 90 anni - icona del cinema italiano ancor oggi con un candore e una gioia di vivere davvero impareggiabili, il viaggio di quest'anno di Quelle brave ragazze sta regalando innumerevoli sorprese.

Nel cuore di Fes, ecco alcune foto e video della tappa precedente, durante un soggiorno che si sta rivelando sempre più divertente e irresistibile, Mara, Sandra e Marisa si stanno addentrando sempre di più nelle tradizioni e nelle usanze del luogo: da una colazione a base di piatti tipici dolci e salati ai racconti degli abitanti della città, le tre scopriranno una cultura ricchissima e preziosa, ma anche una popolazione locale accogliente e vivacissima, che ancora una volta regalerà loro momenti di grande arricchimento spirituale e culturale.

Il tour tutto al femminile porterà le ragazze - accompagnate dal fedelissimo Alessandro Livi, tuttofare e autista dell'iconico van rosa leopardato simbolo del viaggio - nel punto panoramico di Porta Merinidi, alla scoperta dei segreti della zona, quindi in una scuola dove potranno anche imparare qualche parola in arabo, e infine a Ifrane, la cosiddetta "Svizzera del Marocco". Ma le sorprese del viaggio non finiranno qui, perché poi Quelle brave ragazze saranno chiamate ad affrontare una nuova mission, che le vedrà protagoniste di un incontro con alcuni speciali "abitanti" di una foresta di cedri: accetteranno di mettersi in gioco ancora una volta?