Quelle Brave Ragazze, Marisa Laurito prende il posto di Orietta Berti nel programma Sky

Marisa Laurito è la nuova compagna di viaggio di Mara Maionchi e Sandra Milo in Quelle Brave Ragazze. L'attrice napoletana sostituisce Orietta Berti, la cantante da quest'anno è opinionista al Grande Fratello Vip 7. L'annuncio è stato fatto da Mara Maionchi attraverso un video pubblicato sui social. Quelle brave ragazze sarà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Con la sua prima edizione si è subito imposto come un mini-cult. Ora Quelle brave ragazze riparte con una nuova sorprendente e irresistibile avventura, e con una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un'altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito.

A scoprire il nome della terza brava ragazza è proprio Mara, dalla cui idea è partito lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine: nel video diffuso oggi sui social, Mara incontra una cartomante: ancora euforica dopo la vacanza dello scorso anno, vuole conoscere a tutti i costi cosa le riserva il futuro e scoprire quale sarà la compagnia del nuovo viaggio. Ed ecco che la cartomante la tranquillizza con carte inequivocabili: partirà di nuovo, con l'amica Sandra e la new entry Marisa.

Nata a Napoli nel 1951, Marisa Laurito ha una carriera straordinaria: è attrice, cantante, conduttrice televisiva e visual artist. Ha iniziato a recitare in teatro con Eduardo, da giovanissima; è stata interprete di più di 30 film. La grande fama le arriva dalla tv, quando negli anni '80 entra nel cast di Quelli della notte di Renzo Arbore: da allora prosegue una brillante carriera di conduttrice e showgirl che la vede passare da trasmissioni come Marisa la nuit, Fantastico e Domenica In. Nel 1989 porta a Sanremo la canzone "Il babà è una cosa seria". Dagli anni 2000 si dedica nuovamente e prevalentemente al teatro e al suo nuovo lavoro di visual artist. È direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli.

Un nuovo promettente e spumeggiante trio si appresta, quindi, a salire a bordo dell'inconfondibile van maculato rosa shocking, guidato ancora una volta dall'autista tuttofare Alessandro Livi.

Destinazione ancora una volta sconosciuta a tutte e tre, tutto ciò che sanno e che hanno messo in valigia è la voglia di fare una vacanza in totale relax scoprendo zone del mondo a loro sconosciute, senza per una volta pensare al lavoro e agli impegni familiari. Saranno chiamate a compiere piccole missioni tramite le quali potranno vivere al meglio i posti che visiteranno, entrando in contatto con usi, abitudini e tradizioni delle popolazioni locali.

Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno assieme sarà anche un periodo pieno di piccole sfide (o meglio "missioni") quotidiane, di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita.

Mara e Sandra, già stupende protagoniste del viaggio in Spagna - nella prima edizione dello show - ormai sono amiche e non vedono l'ora di partire insieme a Marisa, per una nuova avventura che riunirà sotto lo stesso tetto (e lo stesso tettuccio) tre vite differenti e tre percorsi professionali e personali unici, uniti da un solo obiettivo: rilassarsi e divertirsi come solo delle (brave) ragazze sanno fare.