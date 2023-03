Quelle brave ragazze 2: tappa a Fes: video della terza puntata

Ieri 5 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la terza puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito ha fatto tappa a Fes, in Marocco. Ecco alcuni video del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van.

Per Mara Maionchi è proprio un momento no: nell'episodio di ieri 5 marzo di prima scopre che da Marsiglia c'è volo che aspetta lei, Sandra Milo e Marisa Laurito con direzione Marocco - e per lei, che non è esattamente una viaggiatrice intrepida, è uno shock - dopodiché incontra l'amatissimo autista e tuttofare Alessandro Livi che le mostra la sua nuova acconciatura, con un evidentissimo logo dell'Inter. Per Mara è troppo!

Mentre "Quelle brave ragazze" sono sul van a Fes, in Marocco, Marisa Laurito riceve una telefonata speciale: quella del suo amico Renzo Arbore. Le altre due ragazze Mara Maionchi e Sandra Milo lo salutano e per lui spendono parole piene di stima e affetto.

Quelle brave ragazze sono appena atterrate in Marocco, per la prima tappa intercontinentale della loro avventura. Ad attenderle, appena fuori dall'aeroporto, l'autista tuttofare Alessandro Livi e l'iconico e immancabile van maculato rosa shocking. Appena sono a bordo, Mara Maionchi racconta alle amiche Sandra Milo e Marisa Laurito la sua disavventura ai controlli: tutto per colpa della protesi che "song song song".

A colazione, a Marsiglia, le tre protagoniste di Quelle brave ragazze si concedono una chiacchierata. Il tema di oggi sono i viaggi, con Mara Maionchi che confida alle amiche Sandra Milo e Marisa Laurito di non aver viaggiato così tanto nella sua vita. "Sono stata a Parigi, Londra, Berlino... bella sì, Milano è meglio". Non esattamente una viaggiatrice instancabile, ecco: "Il passaporto l'avevo fatto tanti anni fa poi l'ho lasciato scadere, a Forte dei Marmi non ci vuole il passaporto".

Nel suk di Fes, in Marocco, Quelle brave ragazze si regalano un momento di divertimento e di shopping. Mara Maionchi e Marisa Laurito, soprattutto, sono scatenate e vorrebbero comprare di tutto. Quando però si rendono conto delle cifre che dovrebbero pagare, scatta una spietatissima e serratissima trattativa per avere un po' di sconto: ovviamente vincono le ragazze.