Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis 20 anni dopo nel trailer del sequel

Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer e il poster di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, l'atteso sequel del classico interpretato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che arriverà nelle sale italiane il 6 agosto in piena stagione estiva.

Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro "A ciascuno il suo corpo" di Mary Rodgers. Il film, è prodotto da Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis. Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e Lindsay Lohan sono i produttori esecutivi.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: la nuova locandina italiana

La dedica di Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan durante le riprese

Lohan, che dopo un periodo di crisi ha ritrovato la serenità grazie a una serie di pellicole di successo arrivate su Netflix, si è vista dedicare una commovente lettera dalla collega durante gli ultimi giorni di riprese del sequel, di cui si parlava da anni ma faticava a entrare in produzione.

"L'ultimo venerdì di questo Freakier Friday o forse dovrei chiamarlo CRYDAY. Abbiamo ancora un paio di giorni la prossima settimana, ma sta finendo e questa mattina, mentre arrivavo al lavoro e guardavo le centinaia di persone che si stavano riunendo per realizzare il film per i fan, girando il film in California, mi sento particolarmente grata alla mia figlia cinematografica, @lindsaylohan, senza la quale non avremmo potuto fare questo film. Mai. Mi ha regalato una maglietta di @suziekondi dopo che le avevo fatto i complimenti per la sua e oggi l'ho indossata in suo onore. Vado a fare il trucco e a lavorare. Grazie per tutto l'amore alla @disneyd23! È stato LEGGENDARIO!".

Tra le altre star originali che ritornano ci sono Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Tra i nuovi arrivati figurano Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. La regia è affidata a Nisha Ganatra.