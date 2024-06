Quel pazzo venerdì 2: Chad Michael Murray torna nel sequel tanto atteso

Dopo circa vent'anni, Quel pazzo venerdì torna sul grande schermo e molti attori del primo film sono pronti a tornare in scena.

Con l'inizio della produzione di Quel pazzo venerdì 2, l'atteso sequel del classico dello scambio di corpi del 2003, dopo aver annunciato tempo fa il ritorno delle protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, la Disney ha finalmente confermato l'intero cast del film.

Uscito nel 2003 con un incasso mondiale di oltre 160 milioni di dollari, Quel pazzo venerdì ha fatto conoscere agli spettatori Tess Coleman, madre single e psichiatra rigida, e la sua ribelle figlia adolescente, Anna. Costantemente in contrasto tra loro a causa delle diverse prospettive di vita, le due si ritrovano a scambiarsi magicamente i corpi dopo un misterioso incidente con un biscotto della fortuna in un ristorante cinese. Quando Tess si risveglia nel corpo di Anna e viceversa, madre e figlia sono costrette a vivere le rispettive vite per un giorno.

Le star Sophia Hammons e Maitreyi Ramakrishnan sono le due nuove aggiunte, mentre tornano i seguenti membri del cast originale: Mark Harmon, Chad Michael Murray (che interpretava il belloccio della situazione), Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.

Jamie Lee Curtis e Chad Michael Murray in una scena del film Quel pazzo venerdì

I dettagli sui ruoli dei nuovi arrivati non sono stati resi noti. Come già riportato, anche Julia Butters e Manny Jacinto sono a bordo per nuovi ruoli.

Oggi è stato anche confermato che il film arriverà nelle sale nazionali nel 2025, invece di passare direttamente a Disney+.

Quel pazzo venerdì 2: Nisha Ganatra sarà la regista del sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

La trama del sequel

Con una svolta multigenerazionale, Quel pazzo venerdì 2 riprende anni dopo che madre e figlia Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno affrontato una crisi di identità dovuta allo scambio di corpi. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la miriade di sfide che si presentano quando due famiglie si fondono, Tess e Anna scoprono che il fulmine potrebbe davvero colpire due volte.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in un'immagine promozionale del film Freaky Friday

Nisha Ganatra (Late Night) dirigerà da una sceneggiatura di Jordan Weiss, mentre Andrew Gunn, autore del film originale, produrrà insieme a Kristin Burr e Curtis. Tra i produttori esecutivi ci saranno Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e la Lohan.