Quei bravi ragazzi: stasera su Iris il capolavoro di Martin Scorsese

È Quei bravi ragazzi il film in onda stasera su Iris, alle 21:00, per il ciclo Gli Intramontabili. Diretto nel 1990 da Martin Scorsese, il gangster movie è tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, che è anche autore della sceneggiatura insieme a Scorese.

Henry Hill (Ray Liotta), figlio di emigranti italo-irlandesi, giovanissimo entra a far parte della piccola mafia dei quartieri poveri di New York. Ma ben presto scopre la ferocia dei boss locali che usano chiamarsi fra di loro "bravi ragazzi".

Protetto fin da subito dall'influente boss locale della famiglia Lucchese, Paul Cicero (Paul Sorvino), Henry Hill entra a far parte di una banda specializzata in furti e contrabbando.

Quando suo padre scopre la verità grazie alle lettere di sollecito della scuola, che Henry non frequenta da mesi, i gangster minacciano il postino perché non consegni più lettere a casa. Poco dopo Henry darà avvio alla sua carriera criminale affiancato dal gangster Jimmy Conway (Robert De Niro), e da un altro ragazzo nelle sue stesse condizioni, Tommy DeVito (Joe Pesci).

Fanno parte del cast di Quei bravi ragazzi anche Lorraine Bracco e Frank Vincent, volti notissimi per gli amanti del genere "gangster" sia al cinema che in TV per essere stati tra i protagonisti de I Soprano.