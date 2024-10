Queer: un sexy Daniel Craig nel trailer del dramma erotico di Luca Guadagnino

A24 ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Queer, interpretato da Daniel Craig e da Drew Starkey. Diretto dal regista di Challengers e Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino, da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes, il film uscirà nelle sale americane il 27 novembre.

Il filmato si concentra sul personaggio di Craig che entra in un bar di Città del Messico e cerca di corteggiare il personaggio di Starkey. I due continuano a guardarsi da lontano, ma hanno anche alcune conversazioni che indicano il loro interesse romantico l'uno per l'altra. Tutto ciò sembra culminare in una notte trascorsa insieme, in cui dormono l'uno con l'altra dopo aver visto dei film.

Tratto dal romanzo semi-autobiografico di William Burroughs, è ambientato a Città del Messico negli anni '40 e segue William Lee (Craig), un espatriato americano che vive per lo più in isolamento tra gli studenti universitari americani e i proprietari di bar.

L'uomo si infatua di un militare della Marina americana congedato, Eugene Allerton (Starkey), un tossicodipendente che alla fine si lega a Lee dopo essere stato inizialmente indifferente alle sue avances. Jason Schwartzman, Lesley Manville e Omar Apollo sono i co-protagonisti.

Queer, Luca Guadagnino e Daniel Craig: "Le scene di sesso sul set? la cosa più noiosa del mondo"

Queer è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha concorso per il Leone d'Oro. Il film è stato poi presentato al Toronto International Film Festival e al New York Film Festival. Su queste pagine potete già trovare la nostra recensione di Queer.

Guadagnino ha descritto questo suo ultimo lavoro come "un film molto personale sull'ineluttabile ricerca di essere riconosciuti nello sguardo dell'altro attraverso la lente del grande William Burroughs".