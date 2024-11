Queer di Luca Guadagnino è stato vietato in Turchia

Il nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Daniel Craig è stato vietato in Turchia a causa dei suoi "contenuti provocatori".

Qualche ora prima dell'inizio del MUBI Fest Istanbul 2024, il festival ha appreso, tramite una notifica del Governatorato del distretto di Istanbul Kadıköy, che "Queer" di Luca Guadagnino, che avrebbe dovuto essere trasmesso durante la serata di apertura, è stato vietato nel Paese.

La dichiarazione del governo turco affermava che il film era stato vietato perché conteneva "contenuti provocatori che avrebbero messo in pericolo la pace pubblica" e che la decisione era stata presa per "motivi di sicurezza". È abbastanza chiaro che ciò che ha irritato il governo turco sono state le scene di sesso gay esplicito del film.

Potrebbe verificarsi un effetto domino e anche altri Paesi, soprattutto in Medio Oriente, potrebbero censurare il film.

La pellicola tratta dall'opera di Burroughs

Queer è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha concorso per il Leone d'Oro. Il film è stato poi presentato al Toronto International Film Festival e al New York Film Festival.

Tratto dal romanzo semi-autobiografico di William Burroughs, è ambientato a Città del Messico negli anni '40 e segue William Lee (Craig), un espatriato americano che vive per lo più in isolamento tra gli studenti universitari americani e i proprietari di bar. L'uomo si infatua di un militare della Marina americana congedato, Eugene Allerton (Starkey), un tossicodipendente che alla fine si lega a Lee dopo essere stato inizialmente indifferente alle sue avances. Jason Schwartzman, Lesley Manville e Omar Apollo sono i co-protagonisti.

Guadagnino ha descritto questo suo ultimo lavoro come "un film molto personale sull'ineluttabile ricerca di essere riconosciuti nello sguardo dell'altro attraverso la lente del grande William Burroughs".